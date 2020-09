Gabriel Garko, il coming out al GF Vip

Aveva detto di aspettarsi molti giudizi negativi, ma dopo l’incursione al GF Vip con tanto di coming out, Gabriel Garko è stato invece inondato dall’affetto di tanti fan. L’attore non ha esplicitamente svelato quel segreto di Pulcinella che ha per tanto tempo nascosto al pubblico, ma si è liberato di un gran peso, lasciando intendere la verità sul suo orientamento sessuale. Che poi, a Gabriel, non interessava tanto ammettere la sua omosessualità, quanto spiegare perché in tutti questi anni abbia dovuto tenerla nascosta, fingendo.

Foto: Kikapress