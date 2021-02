La storia di Christian Musella

Christian Musella è stato il primo influencer italiano e oggi è anche un fashion blogger. La sua storia è uno straordinario esempio di forza di volontà e determinazione. Perché è riuscito a trovare la sua strada non cedendo mai al ‘lato oscuro’ del quartiere in cui vive: Scampia. Volere è potere, recita il detto e Christian ne è la conferma. Ma chi è un influencer?

“Lo siamo un po’ tutti – racconta nella nostra intervista – a me è capitato quasi per caso e ora vengo pagato per sponsorizzare alcuni brand. Nel 2013 sono stato proclamato primo influencer italiane e sono stato scelto come testimonial dalla Daniel Wellington ”

Foto per gentile concessione di Christian Musella