Christian De Sica ricorda il padre Vittorio

A proposito di tradizioni di famiglia, De Sica ha rivolto un pensiero affettuoso anche ad Alberto Sordi: “Per me era mio zio, veniva spessissimo a casa e ogni volta che arrivava per me era una festa”. Sordi però, come spesso accade ai grandi comici, era un malinconico: “(…) chiesi a Sordi perché non volesse realizzare una pellicola sulla sua esistenza, ma lui mi disse che era grigia e poco interessante”