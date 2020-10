Anche gli chef più importanti, titolari di ristoranti stellati, sono in difficoltà per la situazione ed ognuno sceglie di reagire come può e come è nel suo stile. Elegante e compassato Carlo Cracco, che comunica sui social ai suoi clienti i cambiamenti nell’orario e conclude: “Noi continuiamo a lavorare come sempre nel pieno rispetto delle regole e delle norme vigenti, per salvaguardare la salute di tutti. Chiedo anche ad ognuno di voi di rispettare il più possibile le normative, di utilizzare il buonsenso in ogni occasione e di essere responsabili. Dobbiamo fare tutti la nostra parte, per il bene di noi stessi e della comunità in questo momento così difficile”