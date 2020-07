Chiara Ferragni special guest star nel video di Baby K

Imprenditrice, influencer, fashion blogger e ora pure cantante. Chiara Ferragni è la special guest di Baby K nel video di Non mi basta più, brano dal sapore estivo destinato a diventare un vero e proprio tormentone. Se i fan di Chiara sono in visibilio per la nuova performance della loro beniamina, molti altri utenti hanno reagito più criticamente, riservando alla moglie di Fedez commenti spietati. Ma lei, agli hater, risponde con la sua solita ironia.

