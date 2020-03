Chiara Ferragni si allena in casa

Non solo deliziosa casalinga ma anche instancabile sportiva. Chiara Ferragni si allena durante la quarantena e si mostra in un video mentre suda sul tapis roulant, soddisfatta della sua costanza nello svolgere attività fisica in casa.

Foto: Kikapress