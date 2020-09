Chiara Ferragni, sempre impeccabile su Instagram

È raro vedere Chiara Ferragni con i capelli arruffati o in disordine. La famosa influencer tiene molto al suo aspetto e alla sua immagine e si mostra sempre impeccabile davanti ai suoi follower. Anche quando è in casa, in pigiama o in tuta, la chioma sembra essere sempre in ordine e che dire delle sue mani? Ultimamente sta facendo impazzire i fan con smalti e decorazioni davvero originali sulle unghie. Ma quanto costa una piega dal suo parrucchiere e una seduta di nail art dalla sua estetista di fiducia? Una YouTuber ha voluto scoprirlo, sperimentando entrambi i servizi.

