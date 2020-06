Brutta sorpresa per i followers di Chiara Ferragni

La prima foto ritrae mamma e figlio sorridenti con alle spalle un soppalco pieno di oggetti – libri, robot, un godzilla in miniatura e altro. Dalla seconda foto in poi, Chiara Ferragni ha cambiato angolazione rivelando che alle spalle del figlio si trova la statua di un vecchietto in giacca e cravatta con la faccia staccata dalla testa, che si apre quindi come lo sportello di un armadietto. Alcuni fan sobbalzano, altri chiedono spiegazioni:

Ma quel faccione dietro di voi chi è o meglio cos’è? Paura… Come fate a vivere in casa con quel busto che c’è lì dietro? Cos’è successo al signore dietro? Sì l’ho notato ed ho avuto un infarto! Si tratta di un gadget dal primo film di Men In Black