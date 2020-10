Come convincere i giovani che indossare la mascherina è importante per proteggere se stessi e gli altri dal Covid? Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha pensato di rivolgersi a due idoli dei giovani, seguitissimi sui social, Fedez e Chiara Ferragni. Così li ha contattati e ha chiesto loro di sensibilizzare i ragazzi sull’uso di questo fondamentale dispositivo anti-contagio. Il rapper, che ha raccontato della conversazione col premier, non ha perso tempo e ha fatto una IG Stories. Sua moglie, invece, non sembra ancora aver raccolto l’appello di Conte.

LEGGI ANCHE: — Selvaggia Lucarelli critica Fedez per il video sulla mascherina: quel dettaglio su Conte che non è piaciuto

Foto: Kikapress