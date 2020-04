Chiara Ferragni e i capi firmati

Ha una cabina armadio da sogno, piena di abiti, borse e scarpe di alta moda, che non manca di mostrare spesso sui social, scatenando ammirazione e invidia. Ma di firmato Chiara Ferragni ha persino ciabatte e accappatoio. La celebre influencer milanese non si sottrae dal mostrarsi in tenuta casalinga, soprattutto durante la quarantena, ma non rinuncia al lusso.

Foto: Kikapress