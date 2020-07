Chiara Ferragni come Jennifer Lopez

Chiara Ferragni in versione super sexy fa impazzire i fan su Instagram e avvolta nel body Versace Jungle potrebbe quasi far concorrenza alla mitica Jennifer Lopez. L’imprenditrice milanese ha condiviso uno scatto realizzato sul set di un video musicale e dalla profonda scollatura sembra far capolino un decolleté più abbondante del solito. Ma questa volta non sembra essere merito del suo inseparabile push-up.

LEGGI ANCHE: — Chiara Ferragni di nuovo incinta? Le parole di nonna Marina

Foto: Kikapress