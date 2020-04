Cos'è il camel toe?

L’effetto camel toe è “il nemico” di molte ragazze che amano indossare abiti leggeri e aderenti. Quella forma a “zoccolo di cammello” immortalata in alcuni scatti può mettere in serio imbarazzo. Sono moltissime le donne – del mondo dello spettacolo e non – che sono state oggetto di critiche e attenzioni morbose a causa di alcune foto che hanno fatto il giro del web. È stata addirittura creata della biancheria intima apposita (con il cavallo foderato) per correggere l’odiatissimo camel toe. Chiara Ferragni ne è stata vittima inconsapevole in uno dei suoi più recenti post su Instagram.