Chiara Ferragni e Fedez, ospite indesiderata in hotel

Piccolo inconveniente per Chiara Ferragni e Fedez durante il loro soggiorno a Lecce. La coppia, in Salento per partecipare a un evento di Dior, ha rinvenuto un simpatico insetto nella camera dell’hotel. Lei non è parsa molto felice dell’intruso, lui ha ripreso tutta la scena con lo smartphone, condividendo il video nelle IG Stories.

Foto: Kikapress