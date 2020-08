Rovazzi e Ferragni: l'incontro imbarazzante

In quest’estate 2020, Fedez e Fabio Rovazzi entrambi in vacanza in Sardegna con le rispettive dolci metà: Karen Casiraghi e Chiara Ferragni. Dalle Stories dei due, si nota che hanno soggiornato nello stesso albergo di Porto Cervo negli stessi giorni… Impossibile dunque che non si siano sfiorati… avranno avuto occasione per ricucire il loro rapporto?

foto: Kikapress