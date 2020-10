Chiara Ferragni è incinta: ora è ufficiale

Chiara Ferragni è di nuovo in dolce attesa! L’influencer ha rivelato sui social network di aspettare un fratellino per Leone, che sembra molto felice di questa bella notizia. A dare l’annuncio è stato difatti il primogenito di Fedez e della fondatrice di The Blonde Salad, intento a mostrare al mondo intero l’ecografia del fratellino in arrivo.

Foto: Ufficio Stampa Rai