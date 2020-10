Chiara Ferragni alla SPA insieme a Fedez: le critiche dei follower

I Ferragnez si sono concessi qualche attimo di relax in una SPA delle Langhe, postando sui social alcune immagini della loro breve fuga romantica mentre si riposano in una botte trasformata in vasca da bagno.

Fin qui tutto meraviglioso, se non fosse che un’utente ha fatto notare un dettaglio su Chiara Ferragni: è incinta e non potrebbe quindi fare la sauna.

“Ma è sicura la sauna da incinta?”, ha chiesto infatti all’influencer, che ha risposto: “No infatti quella non l’ho fatta”.

foto: Kikapress