Chi l'ha Visto torna dopo la quarantena forzata

Il programma è tornato in onda ieri dopo uno stop forzato. Infatti Federica Sciarelli e sette membri dello staff sono stati in quarantena preventiva a causa dell’ospitata del Vice Ministro alla Salute Pierpaolo Sileri, risultato poi positivo al tampone per il coronavirus. Terminati i quattordici giorni di quarantena, Chi l’ha visto è tornato di giovedì, sfruttando il primo giorno utile dalla fine dell’isolamento precauzionale.