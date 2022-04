E’ tutto pronto per la nuova puntata di “Che tempo che fa“, programma in onda ogni domenica sera su Rai3 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla conduzione. Non ci sono ancora anticipazioni riguardo al prossimo appuntamento, sui social è spuntato solo un video dove viene presentato il primo ospite della serata: Lorenzo Jovanotti.

FOTO: @KIKAPRESS