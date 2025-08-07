Dimmi che segno sei e ti dirò l'opera d'arte che ti rappresenta meglio (con le mostre da non perdere a Roma)
La personalità di ogni segno zodiacale è differente, ma hai mai pensato che ciascuna di esse può trovare un sorprendente riflesso in un grande capolavoro d’arte? Segno per segno, ci avventuriamo in un viaggio leggero tra astrologia e bellezza che abbina ciascuno di essi a un’opera (e alla relativa mostra romana da non perdere per ammirarla).
Ariete: Narciso di Caravaggio, Gallerie Nazionali Barberini Corsini
La carica vitale e la fiducia in sé dell’Ariete trovano eco nel Narciso di Caravaggio. In questo celebre dipinto, il giovane Narciso resta incantato dal proprio riflesso. L’opera è esposta alle Gallerie Nazionali Barberini Corsini.
Toro: mostra Tesori dei Faraoni, Scuderie del Quirinale
La concretezza e l’amore per i tesori duraturi (immateriali oltre che materiali) del Toro trovano espressione nell’arte dell’antico Egitto. Dal prossimo 24 ottobre 2025 e fino al 3 maggio 2026 alle Scuderie del Quirinale, la mostra Tesori dei Faraoni esporrà circa 130 capolavori egizi, offrendo un viaggio affascinante nel mondo dei faraoni.
Gemelli: MAXXI Roma
La curiosità e la dualità dei Gemelli risplendono tra le opere pop e concettuali del MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Nella collezione permanente del MAXXI, i Gemelli possono spaziare dai colori ironici della Pop Art alle provocazioni intellettuali dell’arte concettuale, trovando stimoli per la loro mente vivace.
Cancro: mostra 'FLOWERS', Chiostro del Bramante
La sensibilità romantica del Cancro sboccia nella mostra FLOWERS. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale al Chiostro del Bramante. In programma dallo scorso 14 febbraio fino al 18 gennaio 2026, questo percorso celebra il potere evocativo dei fiori attraverso capolavori di ogni epoca: un incanto perfetto per l’animo delicato del Cancro.
Leone: il Ratto di Proserpina, Galleria Borghese
Il Leone, nato per brillare, si rispecchia in un capolavoro di potenza e teatralità: il Ratto di Proserpina del Bernini. Questo celebre gruppo scultoreo, in cui Plutone rapisce Proserpina con dinamismo travolgente, domina la Galleria Borghese di Roma. La sua magnificenza affascina chi lo osserva, proprio come il carisma del Leone.
Vergine: Mosaico delle Colombe, Musei Capitolini
La Vergine, attenta ai dettagli e ispirata dall’ordine, può invece rispecchiarsi nel raffinato Mosaico delle Colombe dei Musei Capitolini. L’antico mosaico romano, composto da minuscole tessere policrome che raffigurano quattro colombe abbeveranti a una coppa, incanta per la sua precisione e armonia. Insomma, qualità che la Vergine apprezza istintivamente.
Bilancia: Loggia di Psiche, Villa Farnesina
La Bilancia, amante dell’armonia e della bellezza, trova il suo emblema negli affreschi della Loggia di Psiche a Villa Farnesina. Le scene raffaellesche del mito di Amore e Psiche, dipinte con grazia e colori equilibrati, avvolgono il visitatore in un’atmosfera elegante e armoniosa – esattamente ciò che appaga l’estetica del segno.
Scorpione: Cripta dei Cappuccini
Lo Scorpione è invece attratto dal lato oscuro, e può quindi ritrovarsi nella Cripta dei Cappuccini. Questo suggestivo ossario barocco, decorato con le ossa di 4mila frati, unisce arte macabra e meditazione spirituale in un monito sulla caducità che rispecchia l’intensità del segno.
Sagittario: Museo delle Civiltà
Il Sagittario ha uno spirito viaggiatore e curioso e potrà quindi esplorare il mondo al Museo delle Civiltà. Questo grande polo museale all’EUR riunisce collezioni di archeologia, antropologia e arte da ogni continente, permettendo al Sagittario di viaggiare attraverso civiltà lontane e soddisfare la sua inesauribile sete di conoscenza senza lasciare Roma.
Capricorno: Basilica di San Clemente
Il Capricorno, amante della storia e della solidità, trova la sua dimensione ideale nella Basilica di San Clemente. In questa chiesa si sovrappongono secoli di civiltà: resti romani, basilica paleocristiana e chiesa medievale. La sua architettura a strati riflette la perseveranza e il legame con le radici propri del Capricorno.
Acquario: Fondazione Giuliani
L’Acquario, spirito libero e innovatore, si può invece ritrovare nelle avanguardie esposte alla Fondazione Giuliani per l’arte contemporanea. Questa fondazione indipendente di Roma promuove la ricerca artistica: mostre insolite e sperimentali offrono agli Acquari di tutte le età una dose di creatività anticonvenzionale in linea con il loro gusto.
I Pesci, anime sognanti e sensibili, possono trovare la propria dimensione nell’incanto di Palazzo Doria Pamphilj. In questo palazzo nobiliare, che ospita una ricchissima collezione d’arte privata, sale sontuosamente decorate fanno da cornice a capolavori di Caravaggio e Velázquez, creando un’atmosfera fiabesca ideale per la loro fantasia senza confini.
