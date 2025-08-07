Dimmi che segno sei e ti dirò l'opera d'arte che ti rappresenta meglio (con le mostre da non perdere a Roma)

Il Sagittario ha uno spirito viaggiatore e curioso e potrà quindi esplorare il mondo al Museo delle Civiltà. Questo grande polo museale all’EUR riunisce collezioni di archeologia, antropologia e arte da ogni continente, permettendo al Sagittario di viaggiare attraverso civiltà lontane e soddisfare la sua inesauribile sete di conoscenza senza lasciare Roma.

Photo Credits: Shutterstock