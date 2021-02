De Grenet censurata dal GF VIP

Samantha De Grenet deve aver completamente dimenticato la presenza delle telecamere al GF VIP tanto da raccontare ai compagni di reality di un episodio piuttosto personale avvenuto a L’Isola dei Famosi costringendo la regia a censurare le sue parole per non urtare la sensibilità degli spettatori.

Si tratta di un problemino intimo che la bella showgirl aveva già spifferato a Tommaso Zorzi che l’ha così riassunto:

“Ragazzi, l’altro giorno la Samy mi fa: Sai avevamo solo un secchio per fare i nostri bisogni. Mica uno a testa, uno solo per tutti quanti. Dovevi quindi sperare che gli altri non avessero problemi grossi o era un macello. Era tutto così difficile, immagina aprire un secchio e trovare i ricordini degli altri”.