Annullati i casting del Trono Over, ecco perchè

Quello che non è piaciuto alla direttrice Palazzotti è stata la reiterazione di stereotipi triti e ritriti sulla sindrome di Down: “…cercare di fare simpatia con lo stereotipo della persona con la sindrome di Down “tirchia” ed eterna bambina non fa un buon servizio ad uno spicchio di popolazione che di stereotipi è già piena. Se si volesse utilizzare uno stereotipo, e siamo contrari, si potrebbe utilizzare quello delle persone con la sindrome di Down come grandi e infaticabili lavoratori, come delle persone che si impegnano con tutte le loro forze, per esempio, nei compiti che si affidano loro“