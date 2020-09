Caterina Balivo, vacanze finite e ora?

Finite le vacanze estive, in molti stanno tornando o sono già tornati al lavoro. Quest’anno, non sarà così per Caterina Balivo che ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione. È stata lei stessa, nel corso dell’ultima puntata di Vieni da me, ad annunciare il suo arrivederci al pubblico del piccolo schermo. E ora, la conduttrice si appresta a rimettere in ordine la sua vita, certamente con più tempo da dedicare a se stessa e alla famiglia. Ma i suoi fan non sono particolarmente contenti.

Foto: Kikapress