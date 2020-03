La foto che mette in allarme

In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, Caterina Balivo ha raccontato che c’era un progetto per realizzare un programma televisivo insieme al marito. Poi, però, tutto è saltato, proprio per colpa di lui: “Abbiamo cambiato idea cento volte e non ci siamo messi d’accordo. Lui non può pretendere di conoscere la televisione meglio di me, e su! Insomma abbiamo litigato e il programma è morto lì” ha raccontato la conduttrice di Vieni da Me.

Foto: Kikapress