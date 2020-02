Catena Fiorello critica Sanremo 2020

Non è facile dimostrare il proprio talento quando si è sorella di due grandi personaggi come Rosario e Beppe Fiorello. Catena Fiorello, in passato, ha più volte dichiarato quanto sia stato difficile per lei farsi valere in un mondo pieno di pregiudizi a causa del suo cognome.

“Mi sento una che ha dovuto pagare per questo cognome che porto. Per qualche mente ottusa che mi ha giudicata in contumacia. I miei fratelli sanno che mi è costato sputare il sangue essere la loro sorella, perché questa è una società maschilista. Fatemi capire qual è la differenza tra Beppe Fiorello e Catena Fiorello? Me ne devo stare a casa, chiusa, perché devo lasciare lo spazio tutto a loro… ma io me ne sbatto” ha dichiarato tempo fa a BlogTv.

Foto: Kikapress