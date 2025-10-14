Case di lusso a Roma, ecco i quartieri scelti dai ricchi (e non sono i Parioli): una casa può costare anche 10mila euro al metro quadro

Roma è ormai tra le città più dinamiche d’Italia nel settore immobiliare di pregio. I dati più recenti mostrano che c’è stato un incremento del 7% nelle transazioni residenziali di lusso, trainato da acquirenti italiani e internazionali alla ricerca di immobili esclusivi. Ma quali sono i quartieri più amati dai super ricchi? Non sono più solo quelli “storici”, e le sorprese sono davvero tante!

Photo Credits: Shutterstock