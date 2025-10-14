Case di lusso a Roma, ecco i quartieri scelti dai ricchi (e non sono i Parioli): una casa può costare anche 10mila euro al metro quadro
Roma è ormai tra le città più dinamiche d’Italia nel settore immobiliare di pregio. I dati più recenti mostrano che c’è stato un incremento del 7% nelle transazioni residenziali di lusso, trainato da acquirenti italiani e internazionali alla ricerca di immobili esclusivi. Ma quali sono i quartieri più amati dai super ricchi? Non sono più solo quelli “storici”, e le sorprese sono davvero tante!
Photo Credits: Shutterstock
Centro storico e Prati: i prezzi arrivano fino a 10mila euro al metro quadro
Il cuore di Roma resta la zona più costosa. Gli immobili ristrutturati o di nuova costruzione nel centro storico oscillano tra 3.750 e 10.000 euro al metro quadro, mentre nella zona Prati-Vaticano i valori vanno dai 4.200 ai 7.400 euro. La vicinanza a San Pietro, alle ambasciate e ai grandi studi professionali continua ad attrarre investitori di alto profilo (e anche le persone più facoltose)
Photo Credits: Shutterstock
Garbatella e Montagnola: la nuova frontiera dei ricchi
Le sorprese arrivano dal quadrante sud, dove quartieri come Garbatella e Montagnola stanno vivendo una vera rinascita. Le transazioni si chiudono in tempi record – spesso in meno di un mese – con prezzi intorno ai 4.500 euro al metro quadro e senza sconti. Il motivo? Tra gli interventi di rigenerazione urbana e i nuovi poli direzionali stanno, queste zone sono sempre più appetibili.
Photo Credits: Shutterstock
San Lorenzo, Testaccio e Pigneto: il fascino della città autentica
Crescono anche le quotazioni in altri quartieri storicamente popolari. San Lorenzo, Testaccio e Pigneto attirano giovani famiglie e professionisti grazie a prezzi ancora “accessibili” rispetto al centro (tra 2.500 e 4.700 €/mq) e a una vita di quartiere vivace, fatta di botteghe, locali e nuove residenze nate dal recupero industriale.
Photo Credits: Shutterstock
Roma Nord e Roma Ovest: stabili i quartieri “classici”
Le zone nord e ovest di Roma – da Balduina a Monte Mario fino all’Aurelio – registrano valori stabili, compresi tra 2.700 e 7.300 euro al metro quadro. Si tratta dei quartieri più “tradizionali”, scelti da chi cerca tranquillità, verde e collegamenti rapidi con il centro. L’offerta è più ampia, ma le case di qualità si vendono comunque velocemente.
Photo Credits: Shutterstock
Sai che la casa più costosa d’Italia si trova a Roma? Una villa da sogno nel cuore della Capitale con un affresco di Caravaggio: la puoi anche visitare
A pochi passi da via Veneto c’è Villa Aurora, un tempo parte dei possedimenti dei Ludovisi. È considerata la casa più costosa d’Italia: vale circa 500 milioni di euro, di cui oltre 300 attribuiti alle opere d’arte custodite al suo interno. La villa ospita un affresco unico al mondo di Caravaggio, raffigurante Giove, Plutone e Nettuno in una scena cosmica che riflette l’interesse per le teorie di Galileo. Tra le altre meraviglie, l’affresco del Guercino “Aurora”, un trono cardinalizio e arredi appartenuti a papi e nobili romani. Un autentico scrigno d’arte e storia nel cuore della Capitale.
Photo Credits: Shutterstock