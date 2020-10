Carta Bianca, il caso Mauro Corona

View this post on Instagram

Io ho ricevuto grandi lezioni di vita da analfabeti. Mio nonno mi diceva: quando incidi un albero per fare l'innesto devi mettere le mani così, e faceva il gesto di stringerlo, perché prende paura l'albero e gli viene la febbre. Era analfabeta, ma la sua era una forma di poesia primitiva. Dal libro "Confessioni ultime" Casa Editrice Chiarelettere