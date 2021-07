Carramba Boys, i bellissimi 40 valletti sempre presenti ad ogni puntata.

Carramba che sorpresa il programma condotto per 8 edizioni da Raffaella Carrà, non solo ha creato neologismi ma ha lanciato anche tanti artisti nel mondo dello spettacolo. È il caso di alcuni Carramba Boys, i suoi bellissimi 40 valletti sempre presenti ad ogni puntata. E per alcuni di loro, lo show della Carrà è stato solo l’inizio.

Vediamo che fine hanno fatto Danilo Brugia, Thierno Thiam detto Billo, Franklin Santana, Daniele Abbafati, Walter Rolfo e Massimiliano Varrese.

