Non c’è GF Vip che non si rispetti se almeno in ogni edizione gli autori non organizzano una proposta di matrimonio: in questa stagione è toccato a Carlotta Dell’Isola, influencer di Anzio che abbiamo già conosciuto a Temptation Island 2020. Il fidanzato Nello si è presentato vestito di tutto punto e circondato da fiori e palloncini a forma di cuore, sfoggiando un anello a cui la concorrente del reality non ha saputo dire di no…