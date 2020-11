Nel 2016 Verdone scrisse un post su Facebook parlando dei suoi 5 film preferiti, scegliendo fra quelli interpretati e diretti da lui stesso.

La scelta non è stata semplice, come lui stesso ha spiegato, ma alla fine i selezionati sono stati: Compagni di scuola (“direi che come regista fu il più compatto e coraggioso”), Borotalco (” fu un’esplosione di energia nella scrittura, dinamico e con un gran ritmo, specchio degli anni ’80 per il brio che aveva”), Maledetto il giorno che ti ho incontrato (“mi venne molto poetico ed amabile: una commedia europea lontanissima dalla commedia italiana”), A lupo a lupo (“lo amo in quanto molto autobiografico e un po’ nostalgico”), Viaggi di nozze (“fu perfetto, un piccolo trattato sociologico , soprattutto nell’episodio di Ivano e Jessica. Anticipatore di molti aspetti che oggi ci ritroviamo: è un film non solo comico… è una pellicola sul cinismo e la solitudine”)