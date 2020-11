Il post aveva creato un certo allarme fra i fan di Carlo Conti e in rete si è diffusa velocemente la notizia di un peggioramento del conduttore: in realtà, come poi chiarito da una nota stampa dello stesso Conti, non c’è nessun allarme. “Ma quale peggioramento, sono solo arrivati sintomi! –ha fatto sapere Conti- Nessun tono allarmistico, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo”.