Conti, Pieraccioni, Panariello, Ceccherini e Brosio insieme a cena

Paolo Brosio dopo Ferragosto sarà poi di nuovo a cena con Conti, Pieraccioni, Panariello e Ceccherini: l’occasione, il galà di beneficenza a Forte dei Marmi per il progetto “Mattone del cuore”, una raccolta di fondi per le famiglie in difficoltà a causa del Covid ma anche per la costruzione di un pronto soccorso a Medjugorje, in Bosnia.

Una serata di solidarietà ricca di grandi ospiti, che non ha fatto che cementare ancora di più l’amicizia fra questi cinque “maledetti toscani”.