Dove vedere Caravaggio a Roma gratis: la guida completa alle opere aperte al pubblico
Ma tu lo sapevi che Roma custodisce alcune delle opere più celebri di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio? E il bello è che lo fa direttamente nei luoghi per cui furono create: le chiese. A differenza dei musei, in questi luoghi l’ingresso è libero e l’esperienza è immersiva, con la luce naturale che esalta chiaroscuri e dettagli. Il genio del Seicento può essere ammirato in maniera del tutto gratuita!
LEGGI ANCHE:– Quel tocco divino nel quadro di Caravaggio: il mistero svelato a San Luigi dei Francesi
Photo Credits: Shutterstock
Basilica di Santa Maria del Popolo
Partiamo da Piazza del Popolo, dove si trova la Cappella Cerasi, che fu un autentico laboratorio di confronto tra Annibale Carracci e Caravaggio. Qui si possono ammirare due tele straordinarie: la Crocifissione di San Pietro, con i carnefici ridotti a umili operai, e la Conversione di San Paolo, dominata dal cavallo che sovrasta la scena.
Photo Credits: Shutterstock
Basilica di Sant'Agostino
A due passi da Piazza Navona, la Cappella Cavalletti della Basilica di Sant’Agostino ospita la celebre Madonna dei Pellegrini. Al centro del dipinto non c’è la perfezione idealizzata ma la verità del reale: i piedi gonfi e sporchi dei pellegrini, simbolo di fede concreta. Fece scandalo per i contemporanei, oggi è una delle immagini più intense della pittura caravaggesca, segno di un’arte che eleva l’umano.
Photo Credits: Shutterstock
Chiesa di San Luigi dei Francesi
Sempre vicino a Piazza Navona sorge San Luigi dei Francesi, la chiesa che custodisce il ciclo più famoso di Caravaggio: tre tele nella Cappella Contarelli dedicate a San Matteo. La Vocazione, Il Martirio e San Matteo e l’Angelo mostrano la rivoluzione del chiaroscuro e l’umanità dei protagonisti. È il cuore del tenebrismo, nel quale la grazia divina irrompe nelle vite quotidiane con luce e dramma.
Photo Credits: Shutterstock