Dove vedere Caravaggio a Roma gratis: la guida completa alle opere aperte al pubblico

Ma tu lo sapevi che Roma custodisce alcune delle opere più celebri di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio? E il bello è che lo fa direttamente nei luoghi per cui furono create: le chiese. A differenza dei musei, in questi luoghi l’ingresso è libero e l’esperienza è immersiva, con la luce naturale che esalta chiaroscuri e dettagli. Il genio del Seicento può essere ammirato in maniera del tutto gratuita!

Photo Credits: Shutterstock