Da Caravaggio a Michelangelo: i tesori d’arte che puoi vedere gratis nelle chiese di Roma

Che Roma sia un museo senza biglietto non lo scopriamo oggi ma, tra le sue mille chiese, si nascondono capolavori firmati da Caravaggio, Michelangelo e Raffaello, visitabili gratuitamente ogni giorno. Basta entrare in una basilica, alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere da tele, statue e affreschi che raccontano la grandezza eterna della città.

Photo Credits: Shutterstock