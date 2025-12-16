Da Caravaggio a Michelangelo: i tesori d’arte che puoi vedere gratis nelle chiese di Roma
Che Roma sia un museo senza biglietto non lo scopriamo oggi ma, tra le sue mille chiese, si nascondono capolavori firmati da Caravaggio, Michelangelo e Raffaello, visitabili gratuitamente ogni giorno. Basta entrare in una basilica, alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere da tele, statue e affreschi che raccontano la grandezza eterna della città.
Le opere di Caravaggio a San Luigi dei Francesi
A pochi passi da Piazza Navona, la chiesa di San Luigi dei Francesi custodisce uno dei cicli più intensi del Barocco: La Vocazione di San Matteo, Il Martirio di San Matteo e San Matteo e l’angelo. Tre tele che Caravaggio dipinse per la Cappella Contarelli e che, con i loro contrasti di luce e realismo, rivelano tutta la potenza rivoluzionaria dell’artista.
Il Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli
Su al rione Monti si trova una delle opere più potenti di Michelangelo: il Mosè, scolpito per la tomba di papa Giulio II. Seduto con le tavole della Legge, lo sguardo vigile e i muscoli tesi, il profeta sembra pronto a scendere dal monte.
I tesori di Santa Maria sopra Minerva
Dietro il Pantheon, Santa Maria sopra Minerva rivela la sua anima gotica, unica in città. Sotto le volte azzurre si trovano le tombe di Santa Caterina da Siena e del Beato Angelico, insieme al commovente Cristo risorto di Michelangelo. Un luogo di silenzio e bellezza dove ogni dettaglio scolpito o dipinto racconta secoli di fede e arte.
Raffaello (e Caravaggio) a Sant’Agostino in Campo Marzio
Nel cuore barocco di Roma, tra il Pantheon e Piazza Navona, sorge la Basilica di Sant’Agostino, dove convivono due geni assoluti: Raffaello e Caravaggio. Il primo firma il maestoso Profeta Isaia, il secondo la Madonna dei Pellegrini, celebre per la sua umanità realistica.
