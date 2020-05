Cannavacciuolo riapre ristorante Torino e Novara

Il Cannavacciuolo Bistrot di Torino, già dal 13 maggio, offre esclusivamente servizio delivery e take away. L’ordinazione va effettuata entro le 10.30 per il pranzo ed entro le 16.30 per la cena e le consegne avvengono solo in città. È possibile scegliere tra il menù dello chef oppure le singole portate à la carte. Per 55 euro si riceverà un pasto completo, dall’antipasto al dolce che, si legge sul sto, comprende: Tonno vitellato con maionese di bottarga, paccheri di Gragnano con ragù napoletano, guancia di vitello con nocciole e friggitelli, e un babà napoletano per chiudere in dolcezza.

Foto: Kikapress