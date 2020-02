Cannavacciuolo, non era mai successo prima a Masterchef Italia

Durante l’ultima puntata di Masterchef Nicolò, il concorrente toscano che aveva toccato i cuori di molti telespettatori, è stato eliminato: per un soffio quindi non parteciperà alla finale, che vedrà una sfida per ora a quattro fra Antonio, Davide, Maria Teresa e Marisa.

