Profumi e food experience: nei ristoranti milanesi arriva il tour della nuova candela di Chiara Ferragni
Sembrano passati secoli da quando tutto ciò che Chiara Ferragni toccava si trasformava in oro e, a dimostrarlo, è il fatto che c’è una novità che sta passando piuttosto in sordina, ovvero l’uscita di una nuova candela firmata dalla creator più famosa di tutte. La differenza con il passato sta nel fatto che non sarà solo un oggetto destinato a invadere scaffali e feed, ma che entrerà nei ristoranti di Milano per un viaggio che promette di essere multisensoriale, all’insegna del gusto e del lifestyle.
La nuova candela di Chiara Ferragni rilancia il brand
La nuova candela brandizzata Chiara Ferragni chiama “It’s Gonna Be Incredibile”, profuma di vaniglia e costa 39,90 euro. Accolta da commenti ironici dopo le polemiche del “Pandoro-gate”, non punta a essere solo un oggetto di design domestico, ma il centro di un’operazione pensata per rilanciare mood e immaginario del brand Ferragni.
Un tour nei ristoranti come palcoscenico del re-branding
La vera protagonista non è la candela, ma i locali milanesi scelti dall’imprenditrice digitale per una serie di eventi dedicati. La Briciola, Speciale Osteria, Stendhal restaurants, Veramente, El Carnicero, Osteria di Brera e Penelope a casa ospiteranno il tour, ognuno con contenuti personalizzati e tavoli inondati dal profumo di vaniglia.
Dal design al racconto personale: cosa sono le nuove candele di Chiara Ferragni
Il vasetto nero e il logo ridisegnato parlano della sua immagine e della sua famiglia, dato che presentano le iniziali di Chiara, un Leone e un angioletto che fa il segno della Vittoria, riferimenti ai due figli e al messaggio familiare.
Chiara Ferragni in una nuova dimensione?
Non è un debutto nel décor domestico: la candela è il pretesto per illuminare un nuovo perimetro commerciale, quello della ristorazione milanese. È un’operazione di marketing ben visibile (e dichiarata come #adv) che punta a spostare l’attenzione dalle polemiche a un lifestyle condivisibile e instagrammabile.
La candela di Chiara Ferragni ha un grosso problema: Naike Rivelli scopre un dettaglio non di poco conto. Ecco qual è
Non mancano però i critici dell’operazione, come ad esempio Naike Rivelli, mai tenera nei confronti di Chiara Ferragni. La figlia di Ornella Muti, infatti, sui social ha fatto notare che la candela non sarebbe accompagnata da un inci completo, ovvero da un elenco degli ingredienti facile da individuare.
