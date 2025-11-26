Profumi e food experience: nei ristoranti milanesi arriva il tour della nuova candela di Chiara Ferragni

Sembrano passati secoli da quando tutto ciò che Chiara Ferragni toccava si trasformava in oro e, a dimostrarlo, è il fatto che c’è una novità che sta passando piuttosto in sordina, ovvero l’uscita di una nuova candela firmata dalla creator più famosa di tutte. La differenza con il passato sta nel fatto che non sarà solo un oggetto destinato a invadere scaffali e feed, ma che entrerà nei ristoranti di Milano per un viaggio che promette di essere multisensoriale, all’insegna del gusto e del lifestyle.

Photo Credits: Kikapress