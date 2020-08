Can Yaman finisce in ospedale

A rendere la notizia ancora più curiosa, la coincidenza: Can Yaman è finito in ospedale subito dopo aver girato la famosa scena del bacio, attesissima dai fan, con la co-protagonista Sanem (Demet Özdemir). Le soap turche sono infatti tradizionalmente avare di scene di sesso, quindi un bacio è un evento molto più intenso di come sarebbe in un prodotto simile ma occidentale.

A quanto pare, Can Yaman ha preso troppo freddo per girare la scena in giardino di notte ed è finito in ospedale con la broncopolmonite.