Can Yaman denunciato da una collega

Bello, affascinante e amatissimo nel nostro Paese, ma pare poco rispettoso delle donne che lavorano con lui. Can Yaman, attore turco protagonista di diverse serie tv molto seguite anche in Italia, è stato denunciato da una collega ed è finito in tribunale. La notizia, riportata da Liberoquotidiano, ha avuto molta eco in Turchia ed è stata ripresa da molti siti web italiani.

LEGGI ANCHE: — Can Yaman e Demet Ozdemir sono realmente fidanzati? Lui ammette la verità

Foto: Ufficio Stampa Mediaset