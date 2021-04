La relazione di Can Yaman e Diletta Leotta si sta rivelando più ostica del previsto da gestire: le fan dell’attore turco, un vero sex symbol, non accettano di buon grado l’amore per la conduttrice sportiva nostrana e si sono fatte sentire. Tanto da portare il protagonista della soap ‘Daydreamer’ a sparire definitivamente da Instagram.