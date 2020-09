Can Yaman nel cuore dei telespettatori italiani

L’autunno per Can Yaman, almeno qui in Italia, si prospetta comunque caldo: mentre va in onda la seguitissima “Daydreamer – le ali del sogno”, lui è sul set di “Bay Yanlis”, nuova soap che arriverà in Italia nel 2021. E si mormora che a Mediaset siano ben due le conduttrici a “corteggiarlo” per portarlo nei loro show: non vengono fatti nomi ma impossibile non pensare a Barbara D’Urso e Maria De Filippi, che già l’anno scorso riuscirono ad averlo ospite nei loro programmi.