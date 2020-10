Can Yaman e Federico Fashion Style insieme a Milano

Can Yaman in questi giorni è in Italia per diversi impegni professionali, tra cui la registrazione di una puntata di C’è Posta Per Te. L’attore ha fatto una sorpresa alla zia una ragazza che aveva perso la sorella. Durante la registrazione, sono state mostrate le immagini delle fiction di successo di cui è protagonista e con i protagonisti della storia ha parlato anche di Bay Yanliş, la serie che in Turchia è stata sospesa. Secondo il racconto di una ragazza presente alla registrazione, Can era molto emozionato e si è detto dispiaciuto per le sorti toccate a Bay Yanliş. “Purtroppo è finita” avrebbe esclamato con amarezza.

foto: Red Communications