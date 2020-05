Principe Harry in una foto casalinga

Sabato 9 maggio, in un video messaggio, girato dalla sua nuova casa a Los Angeles, Harry ha rivelato che gli Invictus Games 2020 non verranno annullati, ma svolti in modalità virtuale.

Ciao a tutti. Mentre commemoriamo il VE Day questo fine settimana e rendiamo omaggio al servizio e al sacrificio dell’intera generazione della Seconda Guerra Mondiale, avremmo dovuto anche radunarci insieme in Olanda per dare il via a The Invictus Games 2020 a L’Aia.

ha spiegato il Duca di Sussex nel video