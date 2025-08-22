Da Roma ai Caraibi in 2 ore: la spiaggia segreta dell’Argentario che sembra un paradiso
Ma tu lo sapevi che, a sole due ore dalla Capitale, c’è un luogo in grado di farti dimenticare tutto il resto? Stiamo parlando di una caletta nascosta che profuma di avventura e che, grazie ai suoi colori e alle sue acque trasparenti, sembra strappata a un angolo dei Caraibi. È la gemma segreta dell’Argentario, pronta a incantare chiunque riesca a raggiungerla. Stiamo parlando della “Cala dell’Amore”. Pronti a scoprirla con noi? Facciamolo insieme!
Photo Credits: Alessia Malorgio
Un angolo selvaggio dell’Argentario
La Cala dell’Amore, conosciuta anche con il nome Cala Grande, è una piccola baia appartata immersa nel verde e circondata da scogli. Le sue acque limpidissime la rendono perfetta per lo snorkeling e per chi cerca un’atmosfera lontana dalla folla.
Come arrivarci: un’avventura a piedi
Per arrivare basta recarsi sulla panoramica dell’Argentario – in provincia di Grosseto. Qui, bisogna lasciare l’auto e imboccare un sentiero tra una strada privata e il bosco. In discesa si percorre in soli 15 minuti, ma al ritorno il percorso si allunga fino a mezz’ora. Servono scarpe comode e soprattutto tanta pazienza. Ma ne vale la pena.
Cosa vi aspetta una volta arrivati alla Cala dell’Amore
La Cala dell’Amore può però essere diversa da come ve l’immaginate. Non c’è sabbia soffice, ma sassi levigati e un fondale che regala più spettacolo di tante spiagge celebri. L’acqua però è cristallina, ricca di pesci e colori, ideale per farsi una nuotata e osservare la vita marina.
Consigli per vivere la cala al meglio
Alla Cala dell’Amore la natura è del tutto incontaminata: non ci sono bar o stabilimenti, quindi meglio attrezzarsi con acqua e scarpette da scoglio. La natura è la protagonista assoluta e il silenzio regala la sensazione di un paradiso segreto, a due passi da Roma!
