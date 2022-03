Nel Parco Nazionale dell’Aspromonte in Calabria si trova uno dei borghi più belli d’Italia. Si tratta di Gerace, posta su una rupe alta 470 metri sopra il livello del mare, che permette di godere di un panorama straordinario. Non solo, soggiornarvi vi regalerà la sensazione di essere ospite in un’altra epoca.

@Shutterstock