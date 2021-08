Cala Coticcio, come arrivare alla speciale spiaggia della Sardegna

Cala Coticcio e Cala Brigantina sono due gioielli dell’Isola di Caprera in Sardegna in zona TA: sono cioè di rilevante interesse naturalistico, con limitato o inesistente grado di antropizzazione e dunque sottoposte ad accessi contingentati.

Dal 15 luglio al 30 ottobre 2021, infatti, chi volesse arrivare a queste spiagge può farlo in due modi dal momento che la Regione ha rivisto le regole di accesso per minimizzare atti di vandalismo e evitare sovraffollamenti in tempi di Covid.