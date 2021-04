Cado dalle nubi il film di debutto di Checco Zalone

Su Canale 5 giovedì 8 aprile alle 21:40 andrà in onda Cado dalle nubi, film che segnò l’esordio di Checco Zalone nel mondo del cinema. La pellicola racconta la storia di Checco che lascia la sua Puglia alla volta di Milano, dove cercherà di sfondare nel mondo della musica. Un film in parte autobiografico, visto che anche Zalone (al secolo Luca Medici) lasciò Bari alla volta di una città che non conosceva: Milano. Voleva fare il jazzista, poi approdò a Zelig.

@Kikapress