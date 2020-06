Rita Dalla Chiesa contro i cinesi per il festival di Yulin

Ma di commenti critici nei confronti della conduttrice ne sono apparsi a iosa, tant’è che lei stessa è dovuta intervenire per chiarire e difendersi. Così ha scritto quest’altro tweet: “Mi fanno pena e rabbia le persone che, invece di attaccare me per quella che le persone INTELLIGENTI hanno percepito SOLO come una provocazione, si ostinano a ignorare quello che succede a Yulin per 10 giorni. Migliaia e migliaia di cani massacrati nei modi più atroci. Guardate foto!”.

Foto: Kikapress