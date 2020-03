A 65 anni Bruce Willis è pronto a tornare con un nuovo film

I ruoli cinematografici di Bruce Willis al cinema in film come Die Hard, Armageddon e Il Quinto Elemento lo lanciarono definitivamente nel mondo delle star dei film d’azione.

Ebbene, fu in quel periodo che Bruce Willis apparve in Apocalypse, un videogioco del 1998 pubblicato sulla prima PlayStation, il cui protagonista fu modellato sulle fattezze dell’attore.

Un ruolo da vero pionere, dato che all’epoca la partecipazione di attori famosi ai videogiochi non era ancora mainstream come lo è oggi…

I've beaten this thing, and i can report that it isn't that bad at all. But it is extremely short. It's a really good snapshot of what a mid-range ps1 game was like back then.

Plus Bruce Willis.#retrogaming #ps1 #apocalypse pic.twitter.com/m0Gspqo2ve

— RetroLad (@Retrolad1) January 17, 2020