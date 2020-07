Britney Spears riappare su Instagram ma i fan si allarmano

La mamma di Britney Spears parla del movimento #FreeBritney, che chiede che la cantante sia ‘liberata’ dal padre, che ne ha la tutela legale. In un video diventato virale sui social, si sente la donna che parla del movimento mentre è in aiuto con il figlio. “Questo è per i fan – dice la mamma della pop star – Ma un’altra cosa che non capisci è che quelli di #FreeBritney mi stanno taggando … si siedono a casa e scavano … e poi alcuni di loro …” Il video si ferma qui, quindi non sappiamo cos’altro abbia aggiunto la signora Spears, che spesso mette like ai commenti dei fan della figlia.

Foto: Kikapress

