Brigitte Bardot e Roma: un amore da Dolce Vita, ma senza mai chiamarla casa
Brigitte Bardot si è spenta lo scorso 28 dicembre, lasciando un immaginario che attraversa cinema, fenomeni di costume e libertà. Roma è stata una tappa decisiva della sua vita: amata e vissuta intensamente, mai davvero abitata. Un legame fatto di presenze folgoranti, notti romane e addii silenziosi, più vicino al mito che alla quotidianità. Ma qual era il suo vero legame con la Città Eterna?
Roma come palcoscenico, non come rifugio
Negli anni della Dolce Vita, Roma fu per Brigitte Bardot una scena aperta: set cinematografici, Via Veneto, paparazzi. La Capitale la consacrò icona pop, ma non divenne mai un luogo stabile della sua vita. Troppa esposizione, troppa folla: Roma era spettacolo, non intimità. Fu tra Cinecittà e le produzioni italo-francesi che Bardot affinò la propria immagine globale. L’Italia, e Roma in particolare, agirono da laboratorio estetico e mediatico: qui la diva smise di essere promessa e divenne leggenda, inseguita e imitata.
«Se potessi vivere altrove, sceglierei l’Italia»
Non c’è una sua dichiarazione diretta d’amore per Roma, ma Bardot non esitava a indicare l’Italia come paese del cuore. Un’affermazione eloquente: Roma, con Cinecittà e la sua mondanità, fu parte centrale di quel sentimento culturale e simbolico.
Un amore intenso, ma a distanza
Bardot non prese mai casa a Roma. Scelse di rimanere in Francia, ritirandosi a Saint-Tropez. Eppure la sua impronta sulla Capitale resta potentissima: più forte il segno lasciato da lei sulla città che quello ricevuto in cambio. Un amore vissuto senza convivenza.
L’ultimo messaggio di Brigitte Bardot poche settimane prima della scomparsa
Brigitte Bardot era stata ricoverata più volte tra ottobre e novembre 2025 a causa di gravi malattie. In passato aveva già sofferto di gravi difficoltà respiratorie e problemi di mobilità che la costringevano all’uso delle stampelle. Solo poche settimane prima del decesso, a ottobre, l’attrice aveva smentito con fermezza una falsa notizia sulla sua morte apparsa su X, dichiarando di stare bene e di non avere intenzione di “arrendersi”.
